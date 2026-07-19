Voci indicano che il prossimo presidente dell’Ars sia già stato deciso e si tratterebbe di De Luca. I militanti più organizzati arrivano in pullman da Messina e dalla provincia ionica, mentre altri scelgono auto o treno per raggiungere Palermo nel weekend. La discussione si svolge tra retroscena e supposizioni, senza conferme ufficiali. La presenza di gruppi organizzati suggerisce un interesse consolidato verso questa possibile nomina.

I militanti più organizzati arrivano in pullman, da Messina e dalla provincia ionica per lo più. C’è chi sceglie l’auto, chi il treno, chi osa il weekend palermitano. Fatto sta che, anche stavolta, le truppe deluchiane fanno il loro dovere, anche se la sensazione è che ci sia meno “entusiasmo” di altre volte, vuoi per il gran caldo (fremono i ventagli, dentro un Politeama senza aria condizionata e con vari “pinguini” sparsi in punti strategici), vuoi perché si arriva da scadenze elettorale che hanno partorito vincitori, ma pure vinti. «Lui (lui è sempre Cateno, ndr) vuole lasciare il segno, è l’unico leader a voler creare una vera classe dirigente», dice uno dei più entusiasti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Retroscena e voci sparse dentro e fuori la “fornace” del Politeama: De Luca? "Sarà il prossimo presidente dell'Ars, è già tutto deciso"

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