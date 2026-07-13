Lunedì 13 luglio 2026, i dati Auditel della prima serata indicano quale programma ha registrato il maggior numero di spettatori e la quota di share. La pubblicazione quotidiana fornisce le percentuali di pubblico e i numeri assoluti di spettatori per i principali programmi trasmessi. I dati sono disponibili ogni mattina e rappresentano le rilevazioni ufficiali relative alla serata precedente.

Ascolti TV 13 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 13 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri lunedì 13 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Lunedì 13 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Lunedì 6 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataLa prima serata di lunedì 6 luglio 2026 ha visto un programma televisivo raccogliere il 25,8% di share, con circa 4,2 milioni di spettatori.

Ascolti TV Lunedì 4 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataLunedì 4 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha registrato il maggior numero di spettatori e la percentuale di...

Argomenti più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 6 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026, Tre di troppo, Filorosso e La Torre di Babele; Ascolti tv ieri (6 luglio): Mondiali clamorosi con Portogallo-Spagna, Gerry Scotti in calo (senza De Martino); Ascolti TV | Lunedì 6 Luglio 2026. Boom Portogallo-Spagna (37.8-45.8%); Ascolti TV lunedì 6 luglio 2026: Portogallo-Spagna su Ra 1 e il film Tre di troppo su Canale 5 i programmi più visti.