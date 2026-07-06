La prima serata di lunedì 6 luglio 2026 ha visto un programma televisivo raccogliere il 25,8% di share, con circa 4,2 milioni di spettatori. Un altro show ha ottenuto il 18,5% di share, pari a circa 3 milioni di persone. I dati Auditel ufficiali indicano le percentuali di share e il totale degli spettatori per ogni appuntamento in prima serata.

Ascolti TV 6 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 6 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri lunedì 6 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Lunedì 6 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serata

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Ascolti tv ieri 6 luglio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 6 luglio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 6 luglio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it