Ascolti tv di ieri 19 luglio | la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince 67.9%

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Su Rai1 è stata trasmessa la partita conclusiva dei Mondiali di Calcio 2026, che ha visto trionfare la Spagna. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio di Racconto di una notte. Nessuna sfida nell'access prime, è andata in onda solo La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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