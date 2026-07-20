Ascolti tv di ieri 19 luglio | la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince 67.9%

Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Su Rai1 è stata trasmessa la partita conclusiva dei Mondiali di Calcio 2026, che ha visto trionfare la Spagna. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio di Racconto di una notte. Nessuna sfida nell'access prime, è andata in onda solo La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Worst Business Deals in History Explained Like You're 5

Notizie e thread social correlati

ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026: SPAGNA-ARGENTINA (67,9%) PARALIZZA L’ITALIA, LE BRICIOLE PER RACCONTO DI UNA NOTTELa partita tra Spagna e Argentina trasmessa in prima serata ha registrato un ascolto del 67,9%, causando un calo significativo degli ascolti in...

Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026. Boom per la finale dei Mondiali: 67.9% con quasi 12,5 milioni (solo i supplementari 74.9%)La finale dei Mondiali del 2026, trasmessa su Rai1, ha registrato una media di 12 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 67,9%.

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (15 luglio): Mondiali col botto ed è record per Inghilterra-Argentina; Ascolti Tv 18 luglio, la finale Francia-Inghilterra supera il 40% di share fino all’1 di notte; Rai criticata per la telecronaca di Adani in Inghilterra - Argentina, lui esulta sui social per gli ascolti; Mondiali in tv: Francia-Spagna primato d’ascolti.

Boom di ascolti su #Rai1 ieri sera in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio: sono stati 12 milioni 455 mila con uno share del 67,9% i telespettatori che hanno seguito il match Spagna- Argentina. #AscoltiTv x.com

Spagna-Argentina, già decisi i telecronisti Rai per la finale dei Mondiali dopo lo show di Adani. Alberto Rimedio e Daniele Adani racconteranno anche la finalissima dei Mondiali che si gioca il 19 luglio (ore 21 italiane) a New York. La scelta dopo le forti polem reddit

Ascolti tv di ieri 19 luglio: la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince (67.9%)Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Su Rai1 è stata trasmessa la partita conclusiva dei Mondiali di Calcio 2026, che ha visto trionfare la Spagna ... fanpage.it

Ascolti tv, Rai1 fa il botto con Spagna-Argentina: nei supplementari sfiora il 75% di shareSole le briciole per le altre reti per la finale dei Mondiali 2026. Racconto di una notte su Canale 5 si ferma al 9% di share ... affaritaliani.it