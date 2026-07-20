Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026 Boom per la finale dei Mondiali | 67.9% con quasi 12,5 milioni solo i supplementari 74.9%

Notizia in breve

La finale dei Mondiali del 2026, trasmessa su Rai1, ha registrato una media di 12 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 67,9%. Durante i supplementari, l’audience è salita al 74,9%. La partita tra Spagna e Argentina è iniziata alle 21:05 e si è conclusa poco prima della mezzanotte, con una copertura complessiva molto alta rispetto alle trasmissioni di domenica sera.