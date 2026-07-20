Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026 Boom per la finale dei Mondiali | 67.9% con quasi 12,5 milioni solo i supplementari 74.9%
La finale dei Mondiali del 2026, trasmessa su Rai1, ha registrato una media di 12 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 67,9%. Durante i supplementari, l’audience è salita al 74,9%. La partita tra Spagna e Argentina è iniziata alle 21:05 e si è conclusa poco prima della mezzanotte, con una copertura complessiva molto alta rispetto alle trasmissioni di domenica sera.
Nella serata di ieri, domenica 19 luglio 2026, su Rai1 la finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Argentina interessa 12.455.000 spettatori pari al 67.9% di share dalle 21:05 alle 00:01 (primo tempo a 12.061.000 e il 62.5%, secondo tempo a 12.675.000 e il 68.1%, supplementari a 12.640.000 e il 74.9%). Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.596.000 spettatori con uno share del 9.2%. Su Rai2 Amore e passione a Sylt intrattiene 407.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Sotto il sole di Riccione incolla davanti al video 319.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (321.000 – 1.7%), la replica di Che Ci Faccio Qui segna 338.000 spettatori pari all’1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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