La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato 12 milioni di spettatori su Rai1 nella serata di domenica 19 luglio.

Bene la finale del Mondiale. Nella serata di ieri, domenica 19 luglio 2026, su Rai1 la finale deil Mondiali 2026, tra Spagna e Argentina ha raccolto ben 12.455.000 spettatori pari al 67.9% di share (primo tempo a 12.061.000 e il 62.5%, secondo tempo a 12.675.000 e il 68.1%, supplementari a 12.640.000 e il 74.9%). Alle spalle, su Canale5 Racconto di una Notte ottiene 1.596.000 spettatori con uno share del 9.2%. Poi, in onda su Rai2 Amore e passione a Sylt si ferma a 407.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Sotto il sole di Riccione non va oltre 319.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (321.000 – 1.7%), la replica di Che Ci Faccio Qui segna 338. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 19 luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 7 luglio Sport e Intrattenimento in Prima Linea

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Domenica 19 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataLa prima serata di domenica 19 luglio 2026 ha visto il programma più seguito con 4 milioni di spettatori e il 20% di share.

Ascolti tv, 19 luglio 2026: Spagna-Argentina, Racconto di una notte, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelDomenica 19 luglio 2026, la partita tra Spagna e Argentina trasmessa in diretta ha registrato un ascolto superiore rispetto alla trasmissione di Rai...

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 11 luglio chi ha vinto tra i Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e Champagne; Ascolti tv di ieri 10 luglio: Spagna-Belgio vola (37.9%), L’Erede si ferma al 13.8%; Ascolti Tv ieri (14 luglio): la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna è da record, Gerry Scotti festeggia un anno da mattatore; Ascolti tv ieri martedì 14 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026, Mio Figlio, Storie al Bivio e Pieraccioni.

Boom #ascoltitv per i #Mondiali2026 su #Rai1: le 33 gare incollano 4,6 mln di spettatori medi (33,2%), trainate da giovani e uomini. La fascia serale vola a +56% rispetto a un anno fa. Per la finale attesi oltre 2 miliardi di spettatori globali. Dati Studio Frasi/Il Sol x.com

Thread di FAQ settimanali 19 luglio 2026: Film e TV basati su libri reddit

Ascolti tv domenica 19 luglio: Finale Mondiali 2026, Racconto di una notteAscolti tv 19 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv di ieri 19 luglio: la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince (67.9%)Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Su Rai1 è stata trasmessa la partita conclusiva dei Mondiali di Calcio 2026, che ha visto trionfare la Spagna ... fanpage.it