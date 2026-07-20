Ascolti tv 19 luglio 2026 | Spagna-Argentina Racconto di una notte La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 19 luglio 2026, la partita tra Spagna e Argentina trasmessa in diretta ha registrato un ascolto superiore rispetto alla trasmissione di Rai 1 intitolata “Racconto di una notte”. I dati Auditel indicano che la sfida tra i due programmi ha visto la partita prevalere in termini di ascolti sulla prima serata. La trasmissione su Canale 5 ha ottenuto una quota di pubblico più alta rispetto a quella trasmessa sulla rete pubblica, mentre i dati relativi ai principali canali del digitale terrestre sono stati inclusi nel report.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ascolti tv   domenica 19 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Mondiali Spagna-Argentina ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali Spagna-Argentina vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 19 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali Spagna-Argentina” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Spagna-Argentina, la finale di FIFA World Cup 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 19 luglio 2026 spagna argentina racconto di una notte la ruota della fortuna dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv, 19 luglio 2026: Spagna-Argentina, Racconto di una notte, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv, 5 luglio 2026: Mondiali 2026, Brasile-Norvegia, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelLa partita dei Mondiali tra Brasile e Norvegia ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a “Racconto di una notte” nella prima serata di domenica.

Ascolti tv, 12 luglio 2026: Noos – L’avventura della conoscenza, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelDomenica 12 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è concentrata su due programmi: “Noos – L’avventura della conoscenza” e “Racconto di una...

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (18 luglio): i Mondiali di Calcio trionfano (ancora), Ciao Darwin perde la sfida Auditel. Affari Tuoi vola; Mondiali 2026, oggi la finale Spagna-Argentina: analisi e curiosità; Chi vince i mondiali 206? Pronostici, quote e motivazioni degli esperti Sisal: prendete nota; Ascolti tv del 15 luglio, la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina non dà scampo.

spagna argentina ascolti tv 19 luglioSpagna-Argentina oggi in tv, Finale Mondiali calcio 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi domenica 19 luglio (ore 21.00) si gioca Spagna-Argentina, finale dei Mondiali 2026 di calcio. Sarà il New Jersey Stadium di New York (USA) a ospitare ... oasport.it

spagna argentina ascolti tv 19 luglioDove vedere la finale dei Mondiali Spagna-Argentina: lo sport in tv di domenica 19 luglioDove vedere la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina, Darderi in finale a Bastad, il Tour de France, tutto lo sport in tv di domenica 19 luglio ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web