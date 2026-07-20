Ascolti tv 19 luglio 2026 | Spagna-Argentina Racconto di una notte La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 19 luglio 2026, la partita tra Spagna e Argentina trasmessa in diretta ha registrato un ascolto superiore rispetto alla trasmissione di Rai 1 intitolata “Racconto di una notte”. I dati Auditel indicano che la sfida tra i due programmi ha visto la partita prevalere in termini di ascolti sulla prima serata. La trasmissione su Canale 5 ha ottenuto una quota di pubblico più alta rispetto a quella trasmessa sulla rete pubblica, mentre i dati relativi ai principali canali del digitale terrestre sono stati inclusi nel report.

Ascolti tv domenica 19 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Mondiali Spagna-Argentina ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali Spagna-Argentina vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 19 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali Spagna-Argentina” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Spagna-Argentina, la finale di FIFA World Cup 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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