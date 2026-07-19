Ascolti TV Domenica 19 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

La prima serata di domenica 19 luglio 2026 ha visto il programma più seguito con 4 milioni di spettatori e il 20% di share. Un altro show ha raccolto 2,8 milioni di spettatori e il 14% di share. La trasmissione meno vista ha raggiunto 1,2 milioni di spettatori e il 6% di share. I dati sono stati diffusi dagli ascolti ufficiali.

Ascolti TV 19 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di domenica 19 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri domenica 19 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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