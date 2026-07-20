Ascolti tv domenica 19 luglio | Finale Mondiali 2026 Racconto di una notte

La finale dei Mondiali di calcio 2026 su Rai 1 ha registrato i maggiori ascolti televisivi domenica sera, 19 luglio 2026. I dati di ascolto e share mostrano che il match ha attirato il pubblico più numeroso rispetto agli altri programmi trasmessi. La partita ha avuto un’ampia copertura e ha conquistato una larga fetta di telespettatori, rendendola l’evento più seguito della serata. Nessun altro programma ha raggiunto numeri paragonabili a questa finale.

Ascolti tv domenica 19 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 19 luglio 2026? Su Rai 1 è andata in onda la finale dei Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Passione. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Vi presento Joe Black. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Sotto il sole di Riccione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 19 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 19 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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