ascolti tv ieri domenica 5 luglio chi ha vinto tra mondiali racconto di una notte presadiretta e i corti

Nella giornata di domenica 5 luglio, la Rai non ha ottenuto la vittoria negli ascolti televisivi. Durante l’access prime time, il programma di Rai 1 ha ceduto il passo a quello di Canale 5, con La Ruota della Fortuna che ha superato Affari Tuoi. Gli altri programmi come Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e I corti non sono stati in grado di influenzare significativamente i dati complessivi.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 5 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Brasile-Norvegia dei Mondiali Usa (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Presadiretta (Rai 3). Ai piedi del podio La rivolta delle ex (Italia 1), Elsbeth (Rai 2), House of Trump – Affari di famiglia (La7), Delitti ai Caraibi (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8) e I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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