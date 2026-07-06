Ascolti tv domenica 5 luglio | Mondiali 2026 Racconto di una notte La rivolta delle ex

I Mondiali di calcio 2026 sono stati il programma più visto in televisione domenica sera, trasmessi su Rai 1. Gli ascolti televisivi della giornata mostrano che la partita ha registrato il maggior numero di spettatori e share rispetto agli altri programmi trasmessi, tra cui “Racconto di una notte” e “La rivolta delle ex”. I dati, pubblicati dall’azienda di rilevazione, evidenziano la superiorità dell’evento sportivo rispetto agli altri contenuti trasmessi in prima serata.

Ascolti tv domenica 5 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 5 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Delitti ai Caraibi. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 La rivolta delle ex. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 5 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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