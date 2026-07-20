Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 19 luglio 2026, su Rai1 è andata in onda la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, attirando un pubblico di circa 1.5 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 12%. Su Canale5, invece, è stato trasmesso il programma “Racconto di una notte”, che ha registrato circa 900.000 spettatori e il 7% di share.

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Nella serata di ieri, domenica 19 luglio 2026, su Rai1 la finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Argentina interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte  conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Amore e passione a Sylt intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Sotto il sole di Riccione  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), la replica di Che Ci Faccio Qui  segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Vi presento Joe Black  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La furia e il frastuono raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent in replica ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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