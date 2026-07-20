Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026
Domenica 19 luglio 2026, su Rai1 è andata in onda la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, attirando un pubblico di circa 1.5 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 12%. Su Canale5, invece, è stato trasmesso il programma “Racconto di una notte”, che ha registrato circa 900.000 spettatori e il 7% di share.
Nella serata di ieri, domenica 19 luglio 2026, su Rai1 la finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Argentina interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Amore e passione a Sylt intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Sotto il sole di Riccione incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), la replica di Che Ci Faccio Qui segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Vi presento Joe Black totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La furia e il frastuono raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent in replica ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Liturgia di Domenica 19 Luglio 2026
Notizie e thread social correlati
Ascolti TV Domenica 19 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataLa prima serata di domenica 19 luglio 2026 ha visto il programma più seguito con 4 milioni di spettatori e il 20% di share.
Ascolti tv domenica 19 luglio: Finale Mondiali 2026, Racconto di una notteLa finale dei Mondiali di calcio 2026 su Rai 1 ha registrato i maggiori ascolti televisivi domenica sera, 19 luglio 2026.
Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Luglio, in prima serata; Coppa del Mondo 2026, le Semifinali; Facebook down oggi domenica 19 luglio 2026, segnalazioni e problemi di accesso: Account non disponibile; Ferrari a Spa: Hamilton insegue la storia, la Rossa ci crede. I motivi per sperare.
Ascolti tv domenica 19 luglio: Finale Mondiali 2026, Racconto di una notteAscolti tv 19 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:42 alle 00:05. Fonte Davide Maggio #AlbertoAngela #Noos #AscoltiTV facebook
Ascolti TV Domenica 19 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 19 Luglio 2026: tutti i dati Auditel ufficiali della prima serata di domenica. Share, spettatori e vincitore della serata. atomheartmagazine.com
#Ascoltitv: Un anno di grandi successi per #LaRuotaDellaFortuna su #Canale5. Con ben 357 puntate all'attivo, il game show registra una media straordinaria del 24,64% di share (4.624.000 spettatori) a partire dal 14 luglio 2025. I dettagli del bilancio di @Giul x.com