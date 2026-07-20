Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026

Notizia in breve

Domenica 19 luglio 2026, su Rai1 è andata in onda la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, attirando un pubblico di circa 1.5 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 12%. Su Canale5, invece, è stato trasmesso il programma “Racconto di una notte”, che ha registrato circa 900.000 spettatori e il 7% di share.