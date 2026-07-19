Dove vedere la finale dei Mondiali Spagna-Argentina | lo sport in tv di domenica 19 luglio

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si gioca oggi, domenica 19 luglio, allo stadio di New York New Jersey. La partita è visibile in diretta televisiva, anche in streaming, e rappresenta l’evento principale della giornata. La competizione si svolge in un’unica sede, con entrambe le squadre che si contendono il titolo mondiale.

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi, domenica 19 luglio, gli occhi del mondo sono tutti puntati verso il New York New Jersey Stadium per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La Roja, campionessa d'Europa 2024, cerca la seconda stella dopo quella del 2010, mentre La Selección cerca un'impresa che nessuno raggiunge da 64 anni: vincere la Coppa del Mondo per due edizioni di fila. L'obiettivo, finora, è stato raggiunto solo dal Brasile (1958 e 1962) e dall'Italia (1934 e 1938). 21 - Mondiali, finale: Spagna-Argentina, DAZN e Rai 1 e RaiPlay A tenere alto il tricolore, in questa domenica 19 luglio, ci penserà Luciano Darderi, che scenderà sul campo principale di Båstad, in Svezia, per la finale dello Swedish Open contro il russo Andrej Rublëv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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