ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026 | SPAGNA-ARGENTINA 67,9% PARALIZZA L’ITALIA LE BRICIOLE PER RACCONTO DI UNA NOTTE
La partita tra Spagna e Argentina trasmessa in prima serata ha registrato un ascolto del 67,9%, causando un calo significativo degli ascolti in Italia. La programmazione di prima serata è stata quasi completamente azzerata, con le reti che hanno trasmesso programmi minori o repliche. Solo alcuni programmi di approfondimento e informativi sono andati in onda, mentre la maggior parte delle trasmissioni ha subito una riduzione di audience. I dati si riferiscono alle 19 luglio 2026.
ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Blu: Porti d’Italia – x Tg1 – x UnoMattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Pres. Linea Verde Estate – x Linea Verde Estate – x Tg1 + Libri – x + x Domenica In: Il Meglio – x Rai C’è: Un Anno da Protagonista – x Paolo Borsellino: I 57 Giorni – x Reazione a Catena Weekend (18:20) – x Reazione a Catena Weekend – x Cerimonia di Chiusura dei Mondiali di Calcio – x Tg1 – x Rai Sport – x Spagna-Argentina – 12455 67.90 (x + x) Spagna-Argentina – x Notti Mondiali – x Sottovoce e Dintorni – x Prima Pagina Tg5... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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