ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026 | SPAGNA-ARGENTINA 67,9% PARALIZZA L’ITALIA LE BRICIOLE PER RACCONTO DI UNA NOTTE

Notizia in breve

La partita tra Spagna e Argentina trasmessa in prima serata ha registrato un ascolto del 67,9%, causando un calo significativo degli ascolti in Italia. La programmazione di prima serata è stata quasi completamente azzerata, con le reti che hanno trasmesso programmi minori o repliche. Solo alcuni programmi di approfondimento e informativi sono andati in onda, mentre la maggior parte delle trasmissioni ha subito una riduzione di audience. I dati si riferiscono alle 19 luglio 2026.