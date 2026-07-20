Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? La finalissima tra Spagna e Argentina monopolizza il pubblico televisivo. Bene anche La Ruota della Fortuna nell’access prime time, mentre gli altri canali si spartiscono le briciole. La serata di domenica 19 luglio 2026 è stata dominata dalla finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, trasmessa su Rai 1. L’evento sportivo ha raccolto ben 12,455 milioni di telespettatori, pari al 67,9% di share, confermandosi uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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© Lawebstar.it - Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte

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Temi più discussi: Ascolti tv 12 luglio: Racconto di una notte (17.8%) batte Noos (13.4%), Wimbledon con Sinner al 22%; Ascolti tv ieri domenica 12 luglio chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte e Anche meno di Max Angioni; Ascolti Tv ieri 12 luglio: Alberto Angela torna ma fatica, boom per il trionfo di Sinner a Wimbledon (che fa crollare De Martino); Ascolti tv del 12 luglio, torna Albero Angela ma il risultato è inaspettato.

#AscoltiTV | Domenica 19 Luglio 2026. Boom per la finale dei Mondiali: 67.9% con quasi 12,5 milioni (solo i supplementari 74.9%) Le altre reti al minimo in prima serata, Racconto di una Notte 9.2%. La Cerimonia di Chiusura al 22.1% Tutti i dati #Auditel x.com

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