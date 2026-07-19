Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Il calcio trascina la Rai al successo, mentre “Ciao Darwin” si conferma competitivo. Buoni risultati anche per Rete 4 e per i game show dell’access prime time. Gli ascolti tv di sabato 18 luglio 2026 sono stati dominati da Rai1, che ha conquistato la leadership degli ascolti grazie all’appuntamento con Notti Mondiali. Il programma dedicato ai Mondiali di calcio ha beneficiato del forte interesse del pubblico per la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, uno degli eventi più seguiti della giornata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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© Lawebstar.it - Ascolti TV di sabato 18 luglio 2026: Rai1 domina la prima serata con i Mondiali, bene anche Canale 5

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