Ascolti tv 5 luglio 2026 | Mondiali 2026 Brasile-Norvegia Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

La partita dei Mondiali tra Brasile e Norvegia ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a “Racconto di una notte” nella prima serata di domenica. I dati Auditel mostrano che su Rai 1 la trasmissione dedicata agli incontri sportivi ha conquistato un pubblico più numeroso rispetto al programma di Canale 5, che proponeva uno spettacolo di intrattenimento. La sfida tra i due canali si è concentrata sui maggiori ascolti del digitale terrestre.

Ascolti tv domenica 5 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Mondiali 2026, Brasile-Norvegia ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Brasile-Norvegia vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 5 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026, Brasile-Norvegia” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026, Brasile-Norvegia, la partita degli ottavi di calcio dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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