Ascolti tv 12 luglio 2026 | Noos – L’avventura della conoscenza Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 12 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è concentrata su due programmi: “Noos – L’avventura della conoscenza” e “Racconto di una notte”. I dati Auditel indicano quale delle due trasmissioni ha ottenuto il maggior numero di spettatori nella prima serata. Su Canale 5, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati anch’essi segnalati tra i programmi più seguiti del digitale terrestre. I numeri ufficiali sono stati pubblicati e confrontati tra i principali canali.

Ascolti tv domenica 12 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Noos – L’avventura della conoscenza ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Noos – L’avventura della conoscenza vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 12 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza, il programma dedicato alla divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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