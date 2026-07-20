ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026 | SPAGNA-ARGENTINA PARALIZZA L’ITALIA LE BRICIOLE PER RACCONTO DI UNA NOTTE

Notizia in breve

La partita tra Spagna e Argentina trasmessa in prima serata ha registrato un ascolto molto alto, causando un calo degli spettatori su altri programmi televisivi italiani. La gara ha attirato un pubblico numeroso, mentre altri show e programmi di approfondimento hanno avuto ascolti più bassi rispetto alle media abituali. Tra i programmi meno seguiti ci sono stati alcuni telegiornali e programmi di approfondimento mattutini, che hanno subito una diminuzione di pubblico rispetto alle giornate precedenti.