ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026 | SPAGNA-ARGENTINA PARALIZZA L’ITALIA LE BRICIOLE PER RACCONTO DI UNA NOTTE
La partita tra Spagna e Argentina trasmessa in prima serata ha registrato un ascolto molto alto, causando un calo degli spettatori su altri programmi televisivi italiani. La gara ha attirato un pubblico numeroso, mentre altri show e programmi di approfondimento hanno avuto ascolti più bassi rispetto alle media abituali. Tra i programmi meno seguiti ci sono stati alcuni telegiornali e programmi di approfondimento mattutini, che hanno subito una diminuzione di pubblico rispetto alle giornate precedenti.
ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Blu: Porti d’Italia – x Tg1 – x UnoMattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Pres. Linea Verde Estate – x Linea Verde Estate – x Tg1 + Libri – x + x Domenica In: Il Meglio – x Rai C’è: Un Anno da Protagonista – x Paolo Borsellino: I 57 Giorni – x Reazione a Catena Weekend (18:20) – x Reazione a Catena Weekend – x Cerimonia di Chiusura dei Mondiali di Calcio – x Tg1 – x Rai Sport – x Spagna-Argentina – x (x + x) Spagna-Argentina – x Notti Mondiali – x Sottovoce e Dintorni – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 –... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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