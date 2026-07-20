Artemis e le storie dallo spazio | Sky Documentaries racconta il ritorno sulla Luna

Il 20 luglio Sky Documentaries presenta Artemis – Verso la Luna e oltre e una settimana di documentari sull'esplorazione spaziale. ùIn occasione della Giornata Internazionale della Luna, che si celebra il 20 luglio per commemorare lo storico allunaggio dell’Apollo 11, Sky Documentaries propone una settimana di programmazione speciale dedicata alle grandi sfide dell’esplorazione spaziale. Un viaggio tra passato, presente. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Saturn Is The Scariest Planet In Our Solar System

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