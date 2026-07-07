Sky presenta la docu-serie su Sergio Mattarella: due episodi dedicati alla Presidenza della Repubblica tra archivio e materiali inediti. Sky annuncia SERGIO MATTARELLA Una serie non fiction sulla Presidenza di Sergio Mattarrella Una co-produzione Sky Italia e 42° Parallelo Due episodi da 45 min. PROSSIMAMENTE SU SKY DOCUMENTARIES E IN STREAMING SU NOW Un fuori onda cattura Sergio Mattarella nell’istante che precede. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Digital-news.it - Sergio Mattarella, Sky Documentaries racconta la Presidenza nella nuova docu-serie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama. La nuova docu-serie su Sky e NOWUna nuova produzione originale su Sky Sport ripercorre la stagione del 1976 del Torino, quando la squadra conquistò il suo settimo e ultimo scudetto.

Costituente, la seconda volta (in 11 anni di presidenza) che Sergio Mattarella parlerà alla CameraSergio Mattarella parlerà per la seconda volta alla Camera in 11 anni di presidenza, durante la cerimonia per l’ottantesimo anniversario della prima...

Si parla di: Tinto Brass, il dramma che lo tiene prigioniero da mesi: la richiesta in una lettera a Mattarella; Sky, tornano X Factor e Pechino Express. La bella stagione e Codice nero tra le novità della prossima stagione.