Artemis e il ritorno sulla luna | sei anni sotto le stelle e tra i boschi
Dopo sei anni di attività, il gruppo Matajur Astrolab ha condiviso un bilancio che include progetti nel settore dell’astronomia, del naturalismo, del monitoraggio ambientale e del turismo sostenibile. La loro iniziativa si concentra sulla valorizzazione delle aree montane, con un’attenzione particolare alla collaborazione tra diverse regioni. Tra le attività svolte ci sono studi e interventi rivolti alla tutela dell’ambiente e alla promozione di un turismo consapevole, con l’obiettivo di ridare centralità alla montagna.
Astronomia, naturalismo, monitoraggio ambientale e turismo consapevole: il gruppo Matajur Astrolab presenta il bilancio di sei anni di attività, e una visione transfrontaliera per restituire alla montagna il suo ruolo da protagonista. Il Percorso: Sei Anni di Impegno sul Territorio Dal 2019, il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Il ritorno della NASA sulla Luna sotto pressione
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Artemis II: il lancio e la rotta verso la Luna. Trump: «Vinciamo sulla terra, nello spazio e oltre le stelle»
Artemis 2, conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla LunaDopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile.
Artemis e il ritorno sulla luna: sei anni sotto le stelle e tra i boschiAstronomia, naturalismo, monitoraggio ambientale e turismo consapevole: il gruppo Matajur Astrolab presenta il bilancio di sei anni di attività, e una visione transfrontaliera per restituire alla mont ... udinetoday.it
La missione #ArtemisIII sarà una missione con equipaggio che testerà - in orbita attorno alla Terra - il rendezvous con i due lander di SpaceX e BlueOrigin. Il ritorno alla Luna sarà affidato ad ArtemisIV. x.com
Dopo il trionfo di Artemis II, ora arriva la parte difficile reddit
La NASA ha pubblicato 12.000 fotografie della missione Artemis II, rendendole disponibili nel pubblico dominio. Un archivio enorme che racconta da vicino la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il viaggio che ha riportato esseri umani attor facebook
Artemis II, il ritorno dalla Luna dopo la missione: come seguire il rientro di Orion (ad altissima velocità) e l’ammaraggio in direttaDopo il giro intorno alla Luna, il viaggio di Artemis II si stringe in una sequenza di minuti che pesano quanto l’intera missione. La NASA descrive questo volo come un percorso di circa 10 giorni, il ... greenme.it