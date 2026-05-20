Artemis e il ritorno sulla luna | sei anni sotto le stelle e tra i boschi

Dopo sei anni di attività, il gruppo Matajur Astrolab ha condiviso un bilancio che include progetti nel settore dell’astronomia, del naturalismo, del monitoraggio ambientale e del turismo sostenibile. La loro iniziativa si concentra sulla valorizzazione delle aree montane, con un’attenzione particolare alla collaborazione tra diverse regioni. Tra le attività svolte ci sono studi e interventi rivolti alla tutela dell’ambiente e alla promozione di un turismo consapevole, con l’obiettivo di ridare centralità alla montagna.

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