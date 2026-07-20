È online il ventiquattresimo episodio di La Pensilina, il programma social ideato da Filippo Grondona con Il Tre. In questa puntata, si affronta il tema di un luogo di passaggio attraverso una domanda semplice ma diretta: “Dove stai andando?”. Il formato si concentra su conversazioni brevi e spontanee, offrendo uno sguardo immediato sui percorsi e le destinazioni dei protagonisti. La puntata è disponibile online da oggi.

Un luogo di passaggio e una “semplice” domanda: DOVE STAI ANDANDO? DA OGGI ONLINE IL VENTIQUATTRESIMO EPISODIO CON IL TRE LA PENSILINA IL NUOVO PROGRAMMA SOCIAL DA UN’IDEA DI FILIPPO GRONDONA Il ventiquattresimo ospite de “La Pensilina”, il nuovo programma social di Filippo Grondona, è IL TRE, nome d’arte di Guido Senia, tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura diretta e intensa. Dopo l’uscita del suo terzo album “ANIMA NERA” e del singolo “Terapia 3” feat. Chi C’era, IL TRE continua il suo percorso artistico tornando a esibirsi con due date, prodotte da Vivo Concerti il 2 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e il 6 settembre 2026 al Roma Summer Fest. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Arriva il ventiquattresimo episodio de La Pensilina, il nuovo programma social ideato da Filippo Grondona, con Il Tre

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