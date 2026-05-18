Gigi D' Alessio e Massimo Lopez nel nuovo episodio de ‘Il Fortino' per l' intrattenimento di TimVision

Nell'ultimo episodio della serie ‘Il Fortino’, sono intervenuti due artisti noti nel panorama dello spettacolo. La puntata fa parte della campagna promozionale di TimVision, chiamata appunto ‘Il Fortino’, che propone una rivisitazione moderna di un noto format. La trasmissione si concentra sulla valorizzazione delle connessioni e dei contenuti di intrattenimento disponibili attraverso le offerte del Gruppo. La serie si distingue per l’approccio narrativo che integra elementi di intrattenimento e servizi digitali.

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