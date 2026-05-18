Gigi D' Alessio e Massimo Lopez nel nuovo episodio de ‘Il Fortino' per l' intrattenimento di TimVision

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo episodio della serie ‘Il Fortino’, sono intervenuti due artisti noti nel panorama dello spettacolo. La puntata fa parte della campagna promozionale di TimVision, chiamata appunto ‘Il Fortino’, che propone una rivisitazione moderna di un noto format. La trasmissione si concentra sulla valorizzazione delle connessioni e dei contenuti di intrattenimento disponibili attraverso le offerte del Gruppo. La serie si distingue per l’approccio narrativo che integra elementi di intrattenimento e servizi digitali.

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Gigi D'Alessio e Massimo Lopez tornano in scena, impegnati in un audace piano di fuga. A guidarli, questa volta, non è l’istinto, ma le offerte di TimVision che includono tutto Netflix, come la serie ‘Berlino e la dama con l’ermellino’, nuovo capitolo dell'universo de La Casa di carta. La qualità costante della connessione raccontata nello spot trova riscontro anche nelle analisi indipendenti di Opensignal, - punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività - che collocano TIM al primo posto in Italia per la qualità costante della rete fissa e mobile. Un indicatore che misura la capacità della rete di garantire prestazioni costanti nelle attività digitali quotidiane: dalla navigazione allo streaming, fino ai servizi più avanzati*. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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