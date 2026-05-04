Addio al doppio episodio de I Cesaroni – Il Ritorno arriva la serata in formato breve

Da tutto.tv 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 4 maggio, Canale 5 ha cambiato il modo di trasmettere la prima serata de I Cesaroni – Il Ritorno, eliminando la consuetudine di due episodi consecutivi. La rete ha deciso di proporre un solo episodio per serata, sperimentando così una nuova modalità di programmazione. Questa modifica riguarda specificamente la messa in onda della serie, che fino a quel momento prevedeva due episodi a serata.

A partire da lunedì 4 maggio, Canale 5 ha deciso di sperimentare una nuova modalità di messa in onda per la prima serata, riducendo il numero di episodi trasmessi consecutivamente: niente più doppio appuntamento, ma un solo episodio per serata. Il primo banco di prova è I Cesaroni Il Ritorno, la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola, co-prodotta da RTI-Publispei. La scelta non è casuale e risponde a una doppia esigenza strategica. Da un lato, la rete vuole valorizzare i programmi preserali come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, sempre più centrali nella costruzione degli ascolti; dall’altro, punta a interrompere il trend delle lunghe maratone di fiction che negli ultimi mesi hanno spinto le chiusure del prime time a orari sempre più tardi, con una conseguente perdita di attenzione da parte del pubblico.🔗 Leggi su Tutto.tv

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