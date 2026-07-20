Arrampicata sportiva | l’Italia si gode il bronzo europeo di Camilla Moroni all’interno di una squadra in crescita
Durante i campionati europei di arrampicata sportiva, una atleta italiana ha conquistato la medaglia di bronzo. La squadra nazionale, che aveva faticato a salire sul podio nei primi mesi dell'anno, ha mostrato segnali di miglioramento e si sta facendo strada con risultati significativi. La medaglia è arrivata in una competizione molto combattuta, con diverse nazioni in gara.
Un cambio di passo che sta portando a grandi risultati: dopo aver scollinato la prima parte dell’anno senza podi, la nazionale italiana di arrampicata in questo momento del 2026 sembra avere trovato nuova linfa per prendersi importanti soddisfazioni. Dopo il secondo posto di Giulia Randi nella speed, relativamente alla tappa di Coppa del Mondo andata in scena qualche settimana fa a Chamonix, nella giornata di ieri è toccato a Camilla Moroni brillare: per lei un pesante bronzo agli Europei di Boulder di Barcellona, una medaglia arrivata dopo un’impegnativa sessione di qualificazione, delle semifinali vissute all’attacco e una finalissima interpreta nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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