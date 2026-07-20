Arrampicata sportiva | l’Italia si gode il bronzo europeo di Camilla Moroni all’interno di una squadra in crescita

Notizia in breve

Durante i campionati europei di arrampicata sportiva, una atleta italiana ha conquistato la medaglia di bronzo. La squadra nazionale, che aveva faticato a salire sul podio nei primi mesi dell'anno, ha mostrato segnali di miglioramento e si sta facendo strada con risultati significativi. La medaglia è arrivata in una competizione molto combattuta, con diverse nazioni in gara.