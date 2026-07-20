L'UCI ha effettuato controlli antidoping notturni prima della quindicesima tappa del Tour, coinvolgendo i ciclisti Pogacar e Vingegaard. Armostrong ha commentato criticamente, affermando che tali controlli non portano benefici e si chiedeva ironicamente se sarebbero stati fatti anche a Messi. La questione dei controlli notturni ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

Hanno fatto rumore e continuano a farlo i controlli antidoping notturni a cui sono stati sottoposti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard prima della quindicesima tappa del Tour Champagnole-Plateau de Solaison. Un personaggio controverso come Lance Armstrong si è pronunciato sul tema nel corso della sua produzione audiovideo ‘The Move’. Sulla questione dei controlli antidoping notturni: “Nessuno qui è a favore della mancanza di controlli, ma qui si esce dalla questione sportiva. Fare controlli antidoping alle due di notte è quasi una questione di diritti umani. È un episodio che quasi lascia senza parole. Perché il ciclismo permette tutto questo?”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Armostrong non ci sta: “L’UCI non trarrà beneficio dai controlli anti-doping di notte. E se lo avessero fatto a Messi?”

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