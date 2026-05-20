Una tensione tra rappresentanti europei e israeliani si è manifestata dopo il sequestro di una nave della flottiglia internazionale. Un portavoce ha accusato le autorità israeliane di agire senza intervenire quando si tratta di cittadini europei, mentre ha criticato la mancanza di reazioni da parte dell’Unione Europea. La vice presidente della Commissione europea è stata coinvolta in una discussione pubblica sulla questione, con toni forti da parte di un portavoce che ha espresso indignazione per quello che ha definito un trattamento diverso rispetto ad altri paesi.

“Non muovono un dito mentre Israele sequestra la Global Sumud Flotilla e quando lo faccio notare alla vicepresidente della Commissione europea, lei se la ride. Contribuiscono al genocidio senza vergognarsene”. Con questa didascalia l’eurodeputata spagnola, Irene Montero, esponente di Podemos, ha accompagnato il video su Instagram di un suo accorato intervento in Aula contro l’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. “Signora Kallas, Israele si trova a dir poco da 24 ore in pieno Mediterraneo, sequestrando barche e cittadini europei. La diverte, vero? A me per nulla”, inizia Montero. “Arriverà il momento in cui muoverà un dito per proteggerli? Sono cittadini europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Montero contro Kallas: “Vergognati, Israele sequestra europei e non muovi un dito. Se lo avessero fatto Russia o Iran?”

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