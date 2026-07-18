Gary Neville e la replica a Romero | Se non avessero Messi in attacco
Su Twitter, Gary Neville ha commentato la partita tra Argentina e Inghilterra, affermando che senza Messi in attacco, la sfida sarebbe diversa. La disputa tra i due paesi continua anche sui social, dove sono stati scambiati commenti tra Neville e Romero. La partita si è conclusa con una vittoria dell'Argentina, ma la discussione tra i tifosi prosegue online.
Sembra proprio che la sfida tra Argentina-Inghilterra non voglia proprio conoscere la parola fine. Se sul campo la sfida l'ha vinta l'Albiceleste sui social invece è ancora tutta da giocare. Protagonisti di questa "partita" sono ad oggi Gary Neville e Cristian Romero. Una "partita" comincia già prima del fischio di inizio quando l'ex difensore inglese aveva lanciato critiche nei confronti della difesa sudamericana. Prontamente è arrivata la replica del Cuti dopo la fine delle ostilità ma nelle ultime ore Neville si è fatto risentire. Argentina-Inghilterra, Neville risponde a Romero: "Dovreste ringraziare Messi ogni minuto di ogni giorno" Terminata sul campo, la partita tra Argentina-Inghilterra si sposta sui social. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
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