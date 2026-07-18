Gary Neville e la replica a Romero | Se non avessero Messi in attacco

Notizia in breve

Su Twitter, Gary Neville ha commentato la partita tra Argentina e Inghilterra, affermando che senza Messi in attacco, la sfida sarebbe diversa. La disputa tra i due paesi continua anche sui social, dove sono stati scambiati commenti tra Neville e Romero. La partita si è conclusa con una vittoria dell'Argentina, ma la discussione tra i tifosi prosegue online.