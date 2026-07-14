Caldo quando arriva il picco e dove | attesi 45 gradi in Sardegna Domani sette città bollino rosso
Domani sono previste sette città con livello di allerta rosso per il caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 45 gradi in Sardegna. La terza ondata di calore dell’anno si sta intensificando, con un aumento dei centri interessati dal livello più alto di rischio rispetto ai giorni precedenti. Oggi sono quattro le città sotto bollino rosso, rispetto alle due di ieri. La fase più calda dovrebbe durare almeno fino a domani, quando il picco delle temperature è atteso.
La terza ondata di calore dell'anno comincia ad entrare nella sua fase più intensa: in Italia aumentano i bollini rossi dai due di ieri, ai quattro oggi, ai sette di domani,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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