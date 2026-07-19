Allerta caldo svolta con aria fresca e temporali | oggi 14 città con bollino rosso ma domani aumentano di nuovo

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi 14 città sono in allerta rosso per il caldo, con temperature che superano i limiti. Domani il numero salirà nuovamente. Nel frattempo, un impulso freddo proveniente da nord sta entrando nel Paese e porterà temporali e aria più fresca nella prossima settimana.

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Nell'Italia alle prese con il caldo torrido nelle prossime ore qualcosa si muove: un impulso freddo proveniente da nord riuscirà a entrare sull’Italia la prossima settimana. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 14 le città da bollino rosso oggi 19 luglio, risalgono a 17 domani 20 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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