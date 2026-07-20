L’Italia ha conquistato due medaglie alla Nations Cup di Budapest, ottenendo l’argento nel settore femminile e il bronzo in quello maschile. La giornata finale si è conclusa con una finale persa di misura e con qualche rimpianto per non aver ottenuto un oro che sembrava alla portata. La competizione si è svolta tra sfide combattute e risultati che, pur positivi, non hanno soddisfatto completamente le aspettative delle squadre azzurre.

Due podi, una finale persa sul filo e il rimpianto di non essere riusciti a trasformare in oro una giornata che sembrava poter regalare molto di più. L’Italia chiude la Nations Cup di Budapest con il secondo posto nel torneo femminile e il terzo in quello maschile, al termine di una giornata conclusiva intensa, combattuta e per certi versi amara. Le azzurre si sono arrese all’Ucraina soltanto nel Golden Set della finale, mentre gli uomini hanno visto interrompersi in semifinale il proprio cammino contro la Norvegia, conservando comunque un posto sul podio. Il rammarico più grande arriva dal torneo femminile, perché l’Italia si era presentata all’atto conclusivo con la concreta possibilità di conquistare il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Argento e bronzo per l’Italia: la Nations Cup di Budapest si chiude tra sorrisi e qualche rimpianto per le squadre azzurre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia, doppio podio ma niente oro! Il bilancio della Nations Cup di Budapest | Beach Zone

Notizie e thread social correlati

Le azzurre volano tra le migliori quattro d’Europa, gli uomini ai quarti della Nations Cup di BudapestLe squadre italiane di beach volley si sono qualificate ai quarti di finale della Nations Cup di Budapest.

L’Italia sogna la doppietta in Nations Cup a Budapest: azzurre in finale, azzurri in semifinaleL’Italia ha raggiunto la finale nella competizione femminile e la semifinale in quella maschile alla Nations Cup di Budapest.

Temi più discussi: World Cup: è super Italia! Nespoli d'argento e Borsani-Di Francesco ancora di bronzo; Argento e bronzo in World Cup; Triathlon, World Para Cup in Ungheria: quattro medaglie per l'Italia; Milano - Raffaeli chiude un cerchio d'oro e poi sfiora tre volte il podio. Tara, palla d'argento. Varfolomeev, Nikolova, Cina e Spagna le altre Star della Coppa Azzurra.

Sofia argento e Tara bronzo nell’AA della World Cup di Milano, grandissimeee #WCMilan x.com

Argento e bronzo per l’Italia: la Nations Cup di Budapest si chiude tra sorrisi e qualche rimpianto per le squadre azzurreDue podi, una finale persa sul filo e il rimpianto di non essere riusciti a trasformare in oro una giornata che sembrava poter regalare molto di più. oasport.it

CEV Nations Cup 2026: Italia d’argento nel femminile e bronzo nel maschileLa CEV Nations Cup 2026 si chiude con due medaglie per l’Italia: argento per la nazionale femminile, sconfitta al Golden Set dall’Ucraina ... calciomagazine.net