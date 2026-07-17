Le azzurre volano tra le migliori quattro d’Europa gli uomini ai quarti della Nations Cup di Budapest
Le squadre italiane di beach volley si sono qualificate ai quarti di finale della Nations Cup di Budapest. La squadra femminile ha passato direttamente il turno, accedendo alle semifinali, mentre quella maschile dovrà disputare i quarti di finale per avanzare. La seconda giornata delle Finals si è conclusa con un bilancio contrastante, con le donne che si sono piazzate tra le migliori quattro d’Europa e gli uomini ancora in corsa per i quarti. La competizione si svolge in Piazza degli Eroi.
L’Italia femminile vola direttamente in semifinale, quella maschile dovrà invece passare dai quarti di finale. Si chiude con un bilancio agrodolce la seconda giornata delle Finals della CEV Beach Volley Nations Cup 2026 in corso di svolgimento nella suggestiva cornice di Piazza degli Eroi a Budapest. Le azzurre allenate da Caterina De Marinis hanno centrato l’obiettivo più importante della vigilia, conquistando il primo posto del Pool A grazie al successo sulla Norvegia e al prezioso pareggio contro la Lettonia, risolto a favore dell’Italia grazie al maggior numero di set conquistati. Meno fortunata la Nazionale maschile, che dopo aver... 🔗 Leggi su Oasport.it
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