Le azzurre volano tra le migliori quattro d’Europa gli uomini ai quarti della Nations Cup di Budapest

Notizia in breve

Le squadre italiane di beach volley si sono qualificate ai quarti di finale della Nations Cup di Budapest. La squadra femminile ha passato direttamente il turno, accedendo alle semifinali, mentre quella maschile dovrà disputare i quarti di finale per avanzare. La seconda giornata delle Finals si è conclusa con un bilancio contrastante, con le donne che si sono piazzate tra le migliori quattro d’Europa e gli uomini ancora in corsa per i quarti. La competizione si svolge in Piazza degli Eroi.