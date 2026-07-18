L’Italia sogna la doppietta in Nations Cup a Budapest | azzurre in finale azzurri in semifinale
L’Italia ha raggiunto la finale nella competizione femminile e la semifinale in quella maschile alla Nations Cup di Budapest. Le azzurre si sono qualificate dopo aver superato le avversarie in semifinale, mentre gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla fase successiva battendo le squadre sfidanti. La manifestazione coinvolge squadre di diverse nazioni e si svolge nel capoluogo ungherese. La finale femminile e la semifinale maschile sono in programma nelle prossime ore.
L’Italia continua a sognare il doppio colpo alla Nations Cup di Budapest. La terza giornata della manifestazione continentale riservata alle Nazionali ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri: la squadra femminile ha conquistato la finale, mentre quella maschile si è guadagnata l’accesso alle semifinali, mantenendo vivo il sogno di una storica doppietta. Nel format della fase a eliminazione diretta, ogni confronto prevede due partite: si affrontano inizialmente le coppie con il ranking più basso e successivamente quelle con il ranking migliore. Se ciascuna Nazionale conquista una vittoria, il verdetto viene affidato al Golden Set, un tie-break disputato ai 15 punti nel quale i commissari tecnici possono scegliere liberamente i due giocatori da schierare tra i quattro componenti della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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