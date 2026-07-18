L’Italia sogna la doppietta in Nations Cup a Budapest | azzurre in finale azzurri in semifinale

Notizia in breve

L’Italia ha raggiunto la finale nella competizione femminile e la semifinale in quella maschile alla Nations Cup di Budapest. Le azzurre si sono qualificate dopo aver superato le avversarie in semifinale, mentre gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla fase successiva battendo le squadre sfidanti. La manifestazione coinvolge squadre di diverse nazioni e si svolge nel capoluogo ungherese. La finale femminile e la semifinale maschile sono in programma nelle prossime ore.