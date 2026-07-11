Il ct dell'Argentina ha affermato che la sua squadra non si arrenderà mai, sottolineando la passione che caratterizza il calcio nel paese. Alla vigilia del quarto di finale contro la Svizzera, Scaloni ha anche risposto a Yamal, senza specificare i dettagli del confronto. La nazionale argentina si prepara a disputare un match cruciale in un torneo in cui ha mostrato determinazione e spirito combattivo.

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, vuole che la sua squadra venga ricordata come quella "che non si è mai arresa", spinta dalla "passione" che anima questa nazione pazza per il calcio, ha dichiarato alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro la Svizzera. L'Albiceleste è andata vicina all'eliminazione nel percorso verso il titolo nel 2022 in Qatar, e quattro anni dopo ha vissuto momenti di grande apprensione contro Capo Verde (3-2 ai supplementari) ed Egitto (battuto 3-2 da 0-2) prima di raggiungere i quarti a Kansas City., "Vorrei che questa squadra fosse ricordata come una squadra che non si è mai arresa", ha detto Scaloni nella conferenza stampa pre-partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Scaloni: "Siamo una squadra che non si arrende mai". Poi risponde a Yamal

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