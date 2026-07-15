L'Argentina affronterà due dei migliori giocatori al mondo, con l’obiettivo di neutralizzarli. L’allenatore ha dichiarato che la squadra userà le proprie armi per impedire loro di creare gioco. Ha aggiunto che non bisogna confondere il calcio con la storia, ma non ha fornito dettagli su strategie o formazione. La partita si preannuncia difficile, con opposti approcci tra le nazionali coinvolte.

"Affronteremo grandi giocatori, due dei migliori al mondo. Faremo del nostro meglio per neutralizzarli. Abbiamo le nostre armi e cercheremo di impedire loro di giocare bene". Se Leo Messi è il principale obiettivo dell'Inghilterra, il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, deve vedersela con la doppia minaccia rappresentata da Jude Bellingham ed Harry Kane. Alla domanda se l'Argentina arriva nella condizione sperata, il ct campione del Mondo ha detto in conferenza stampa: "Non me lo chiedo. Se un mese e mezzo fa qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivati in semifinale, avrei accettato. Oggi non mi interessa come stiamo, se siamo stanchi, ecc. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Scaloni: "Non confondiamo calcio e storia"

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