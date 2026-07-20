A Arezzo, sono stati rubati circa 17 milioni di euro in bitcoin. La scoperta è stata fatta quando gli investigatori hanno analizzato il sistema di un exchange locale, che risultava aver subito un furto di criptovalute. La quantità sottratta corrisponde a diverse centinaia di milioni di euro in valore attuale. Nessun problema di parcheggio, ma molta preoccupazione tra gli operatori del settore.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo, città dell’oro, qualcuno avrebbe deciso di aggiornare la tradizione: meno lingotti nei caveau e più monete virtuali nei computer. Il risultato, secondo la Procura di Firenze, sarebbe stato un sistema capace di raccogliere oltre 17,6 milioni di euro da più di 1.200 risparmiatori in tutta Italia. Il procedimento riguarda il cosiddetto “Progetto Dcm – Digital Coin Management” e conta complessivamente 39 indagati, dei quali ben 30 nati o residenti nella provincia di Arezzo. Perché quando c’è da costruire una rete commerciale, il territorio risponde sempre presente: sagre, mercatini, assicurazioni, criptovalute e prodotti che tuo cognato garantisce essere “una bomba”. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo scopre i bitcoin: spariti 17 milioni, ma almeno non c’era da cercare parcheggio

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