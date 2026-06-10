Da Arezzo è partito un pullman arcobaleno, con alcuni partecipanti che hanno riferito di aver trovato tutti i posti già esauriti subito dopo aver fatto i bagagli. La partenza è stata annunciata tramite un comunicato del Comitato Provinciale Arcigay “Chimera Arcobaleno”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o numeri precisi dei partecipanti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Comitato Provinciale Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno” AREZZO – Altro che gita al mare. Sabato 13 giugno da Arezzo partirà un pullman tutto esaurito diretto a Grosseto per il Toscana Pride 2026, la manifestazione regionale della comunità LGBTQIA+ che quest’anno festeggia la decima edizione. A organizzare la spedizione sono state Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo e Arcigay Siena, che in pochi giorni hanno riempito il bus. E siccome un pullman solo pareva troppo poco, al corteo sfilerà anche un carro animato dalle associazioni aretine e senesi, con dj set di Marco Rondoni e la drag queen aretina Roxie Lux. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Da Arezzo parte il pullman arcobaleno: «Un s’era ancora finito di fare i bagagli che i posti erano già spariti»

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