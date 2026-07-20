truffa da 17 milioni con i bitcoin oltre 1200 risparmiatori nella rete

Notizia in breve

Oltre 1200 risparmiatori sono coinvolti in una truffa da 17 milioni di euro basata su bitcoin. La procura ha scoperto un sistema di abusivismo finanziario che coinvolge diversi soggetti, con un impatto rilevante sulla provincia di Arezzo. Le indagini hanno portato al sequestro di beni e alla denuncia di più persone coinvolte nell’attività illecita. L'inchiesta riguarda operazioni di investimento e gestione non autorizzata di criptovalute.