Truffa da 17 milioni con i bitcoin Oltre 1200 risparmiatori nella rete
Oltre 1200 risparmiatori sono coinvolti in una truffa da 17 milioni di euro basata su bitcoin. La procura ha scoperto un sistema di abusivismo finanziario che coinvolge diversi soggetti, con un impatto rilevante sulla provincia di Arezzo. Le indagini hanno portato al sequestro di beni e alla denuncia di più persone coinvolte nell’attività illecita. L'inchiesta riguarda operazioni di investimento e gestione non autorizzata di criptovalute.
Un terremoto giudiziario travolge la provincia di Arezzo, svelando i contorni di un gigantesco sistema di abusivismo finanziario e truffa legato al mondo delle criptovalute. Il pubblico ministero Sandro Cutrignelli della Procura di Firenze ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento nato nel 2021, mettendo la parola fine a una complessa inchiesta transnazionale che vede al centro il "Progetto Dcm - Digital Coin Management". I numeri sono da capogiro: oltre 17,6 milioni di euro raccolti illecitamente da oltre 1200 ignari risparmiatori in tutta Italia, di cui un centinaio tra le parti offese. Ma il dato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Francesco truffato con i bitcoin, perde 400 mila euro - Storie italiane 22/04/2026
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