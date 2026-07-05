Un ciclista di 67 anni è stato investito da un'auto in via Poggilupi, a Terranuova Bracciolini, questa mattina poco dopo le 9,30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Careggi. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. Le condizioni del ciclista sono considerate gravi. La polizia stradale sta raccogliendo le testimonianze e accertando la dinamica dell’incidente.

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Un brutto incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la comunità del Valdarno nella mattinata di oggi (5 luglio). Erano da poco passate le 9,30 quando la centrale operativa del 118 è scattata in codice rosso per un investimento stradale verificatosi in via Poggilupi, nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. Ad avere la peggio è stato un ciclista di 67 anni, travolto da un veicolo per cause che sono tuttora in corso di esatta ricostruzione da parte dei militari dell’Arma. L’impatto è stato violento e ha scaraventato l’uomo al suolo, facendo temere inizialmente il peggio. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente confluite l’automedica del Valdarno e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ciclista travolto da un’auto a Terranuova Bracciolini: 67enne in elisoccorso a Careggi

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