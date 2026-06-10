Una donna anziana è stata investita mentre attraversava la strada in via Marruota a Montecatini Terme. L’incidente si è verificato oggi e la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Montecatini Terme, 10 giugno 2026 – Gravissimo incidente in via Marruota a Montecatini Terme dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L’anziana, 85 anni, è stata ferita gravemente nell’impatto e per questo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, atterrato al campo sportivo della città termale. Sul posto anche i sanitari della Pubblica Assistenza di Monsummano, l’automedica di Pescia, i carabinieri e la polizia locale. Incidente in Via Marruota a Montecatini Terme con intervento dell'elisoccorso Da ricostruire le dinamiche dell’incidente che è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, 10 giugno in una strada non lontana dal centro città e molto trafficata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investita mentre attraversa la strada, anziana in gravi condizioni: trasportata a Careggi con l’elisoccorso

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