Investita mentre attraversa la strada anziana in gravi condizioni | trasportata a Careggi con l’elisoccorso

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna anziana è stata investita mentre attraversava la strada in via Marruota a Montecatini Terme. L’incidente si è verificato oggi e la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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Montecatini Terme, 10 giugno 2026 – Gravissimo incidente in via Marruota a Montecatini Terme dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L’anziana, 85 anni, è stata ferita gravemente nell’impatto e per questo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, atterrato al campo sportivo della città termale. Sul posto anche i sanitari della Pubblica Assistenza di Monsummano, l’automedica di Pescia, i carabinieri e la polizia locale. Incidente in Via Marruota a Montecatini Terme con intervento dell'elisoccorso Da ricostruire le dinamiche dell’incidente che è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, 10 giugno in una strada non lontana dal centro città e molto trafficata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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