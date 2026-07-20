Tre persone sono state arrestate dopo aver truffato un’anziana di Bondeno, sottraendole 5.000 euro. I tre sono sospettati di aver utilizzato il metodo dei finti carabinieri, convincendo la vittima a consegnare il denaro. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri tra San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile e Bondeno, con il recupero della somma sottratta. Gli arresti sono stati effettuati nelle ultime ore.

Tre arresti e 5.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile e Bondeno, dove una banda di italiani residenti a Napoli è stata fermata per truffa aggravata ai danni di un’anziana. I presunti responsabili sono stati individuati e bloccati dopo una segnalazione al 112, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di una Fiat Panda. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato a seguito di alcune telefonate giunte al 112 – NUE da parte di cittadini che avevano notato un’auto sospetta aggirarsi per le vie di Castello d’Argile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziana truffata per 5000 euro da tre finti carabinieri a Bondeno, tre arresti: il modus operandi dei fermati

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