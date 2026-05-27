Finti carabinieri a Domodossola anziana truffata | i veri militari arrestano due donne
Due donne sono state arrestate dai carabinieri di Domodossola dopo aver truffato un’anziana pensionata con la tecnica del “finto carabiniere”. Le militari sono intervenute immediatamente, arrestando le due donne in flagranza di reato, dopo aver portato a termine la truffa ai danni della pensionata. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi collegati.
Avevano messo nel mirino gli anziani del territorio utilizzando la ormai nota tecnica del “finto carabiniere”, ma il loro piano è stato sventato dai militari di Domodossola, che hanno arrestato in flagranza due donne subito dopo una truffa consumata ai danni di una pensionata del posto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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