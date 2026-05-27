Finti carabinieri a Domodossola anziana truffata | i veri militari arrestano due donne

Notizia in breve

Due donne sono state arrestate dai carabinieri di Domodossola dopo aver truffato un’anziana pensionata con la tecnica del “finto carabiniere”. Le militari sono intervenute immediatamente, arrestando le due donne in flagranza di reato, dopo aver portato a termine la truffa ai danni della pensionata. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi collegati.