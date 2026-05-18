anziana truffata per 2000 euro a barcellona pozzo di gotto con raggiro dei finti carabinieri coppia nei guai

Due uomini di Catania sono stati arrestati a Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di aver truffato un’anziana donna, facendosi passare per carabinieri. I due, approfittando di un falso intervento, hanno convinto la vittima a consegnare circa 2000 euro e alcuni gioielli. La vicenda è stata scoperta dopo che la donna ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due uomini, che ora si trovano in custodia.

Finti carabinieri hanno messo a segno una truffa ai danni di un’anziana, ma sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato. L’operazione, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha permesso di recuperare il bottino e di assicurare alla giustizia i responsabili, entrambi originari del Catanese, che avevano agito con il noto schema della “banda dei finti carabinieri”. L’operazione a Barcellona Pozzo di Gotto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto sotto la regia investigativa e il coordinamento diretto del Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Giuseppe Verzera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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