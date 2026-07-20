Dopo due mesi dall’addio alla panchina del Napoli, Antonio Conte ha commentato la sua esperienza nel club, definendola “due anni splendidi”. L’ex allenatore ha parlato anche del suo futuro, affermando di attendere sviluppi. Durante un’intervista televisiva in occasione della finale del Mondiale 2026 tra Argentina e Spagna, Conte ha toccato vari argomenti legati alla sua carriera e alle prospettive future.

Dopo due mesi dall’addio alla panchina del Napoli, Antonio Conte torna a parlare. Ospite dell’emittente televisiva Dazn per la finale del Mondiale 2026, Argentina-Spagna, l’ex tecnico partenopeo ha toccato tantissimi argomento, tra cui la sua avventura partenopea e il suo futuro prossimo. ANTONIO CONTE TORNA A PARLARE: IL SUO ADDIO AL NAPOLI “ Adesso sto bene e sono molto sereno, aver fatto due splendide annate mi ha riempito molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo. Ora mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare” IL SUO FUTURO “ Sono molto contento di quelli che sono stati questi due anni al Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l’anno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Antonio Conte torna a parlare: “Due anni splendidi a Napoli”. Sul futuro: “Attendo sviluppi”

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ANTONIO CONTE CONFERENZA POST GENOA NAPOLI:UNA STAGIONE ASSURDA, SIAMO CONTATI....

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Antonio Conte è tornato a parlare ai microfoni di Dazn sul suo addio al Napoli #CorriereDelloSport #Napoli #Conte x.com

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Antonio Conte: Napoli mi ha dato tantissimo. Ora riposo, in attesa degli sviluppi nell'annoAntonio Conte è stato ospite di lusso di DAZN, in occasione del pre-partita per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. tuttomercatoweb.com