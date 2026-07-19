Antonio Conte ha dichiarato di essere ora in buona salute e molto sereno, sottolineando che le due stagioni passate con il Napoli sono state positive a livello personale. Durante un'intervista trasmessa da Dazn in occasione della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, ha aggiunto di attendere ora sviluppi futuri, senza fornire ulteriori dettagli sul suo percorso professionale.

"Adesso sto bene e sono molto sereno, aver fatto due splendide annate mi ha riempito molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo". Così Antonio Conte, ospite negli studi di Dazn per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, torna sul suo addio al Napoli. "Ora mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare", ha aggiunto., "Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno", ha detto Conte.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Conte sul futuro: "Ora attendo sviluppi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Un altro indagato”. Sviluppi clamorosi sul caso Garlasco, dopo Andrea Sempio c’è un nome fortissimo. Cosa succede oraNuovi sviluppi emergono nel caso di Garlasco, con l’indagato che si aggiunge a quelli già noti.

Napoli, Conte e il futuro: la Champions non basta più, ora serve un progettoIl Napoli ha concluso la stagione con il secondo posto, ma questa posizione non ha eliminato le domande sul futuro della squadra.

Temi più discussi: Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario: parla Conte; Conte super ospite su Dazn: parlerà prima della finale del Mondiale, l'orario; La Camera approva la legge elettorale, che ora passa al Senato. Schlein: Meloni ha tradito gli italiani. Conte: Il Quirinale non sarà mai colle Oppio; Lichtsteiner, la Juve a casa: la nuova vita in panchina del treno degli scudetti di Conte e Allegri.

Al momento del voto esultanza e applausi dai banchi della maggioranza e dal governo. Voto contrario da tutte le opposizioni, compresa Futuro Nazionale. x.com

Attesa per la scelta di Malagò sul ct. Intanto Antonio Conte torna a parlare dell'ItaliaSono ore calde per quel che riguarda il futuro della FIGC e della nuova Italia. Dopo la scelta di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha tutta l'intenzione di sci ... tuttomercatoweb.com

Conte torna a parlare di Nazionale: Basta chiacchiere e politica, è l'ora dei fattiUna parola sull'Italia? Ne sono state dette troppe. È l’ora dei fatti, non delle chiac­chiere e della poli­tica. tuttomercatoweb.com