La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si svolgerà in diretta, disponibile anche in 4K. La partita metterà a confronto due stili di gioco distinti: la tecnica e la qualità della Spagna contro la grinta dell'Argentina. Le probabili formazioni sono state annunciate, con attenzione a giocatori chiave come Yamal e Messi. L’evento sarà trasmesso in chiaro e su piattaforme di streaming.

La qualità di gioco contro la "garra". Spagna-Argentina è la finale tra due modi diversi di interpretare il calcio. Non è solo Yamal contro Messi, o De La Fuente contro Scaloni. La finale dei Mondiali 2026 parte senza una favorita, perché se la Spagna ha mostrato la migliore espressione di calcio della competizione, l'Argentina non molla mai. In comune però c'è la forza del gruppo: quello iberico cresciuto sin dalle nazionali giovanili con gli insegnamenti del suo ct, quello albiceleste plasmato dalla vittoria del 2022 e trascinato dal suo capitano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Spagna-Argentina, orario e dove vedere in chiaro (e anche in 4k) la finale dei Mondiali 2026: non solo Yamal contro Messi, le probabili formazioni

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