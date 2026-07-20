Durante la stagione 2026 di Formula 1, si sono disputati dieci Gran Premi, di cui cinque si sono svolti su piste tradizionali. Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps sono state le tappe in cui i piloti hanno corso su circuiti reali, mettendo alla prova le loro capacità in condizioni autentiche. A breve, anche il GP di Monza si aggiungerà a questa lista, portando il totale a sei gare su piste vere.

Finora la F1 ha corso dieci GP della stagione 2026 e metà di questi si sono svolti su piste vere per piloti veri. Stiamo parlando di Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps. Tracciati vecchio stile, disegnati dalla natura e dalla mano dell'uomo, non dal computer. Tracciati, che hanno scritto pagine di storia automobilistica e consacrato campioni leggendari. Sarà un caso, ma proprio in questi circuiti Andrea Kimi Antonelli ha fatto quasi il pieno di successi, vincendo quattro volte e vedendo sfumare il pokerissimo solo a causa di un problema tecnico, che lo ha fermato sul più bello in Inghilterra., Tradotto: AKA, a nemmeno 20 anni (li compirà il 25 agosto), sta dimostrando che domina perché è già un campione, al quale manca solo la consacrazione del titolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Antonelli pilota vero, davvero: la sentenza di Suzuka, Montreal, Monaco e Spa. E tra poco arriva pure Monza...

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