Antonelli pilota vero davvero | la sentenza di Suzuka Montreal Monaco e Spa E tra poco arriva pure Monza
Durante la stagione 2026 di Formula 1, si sono disputati dieci Gran Premi, di cui cinque si sono svolti su piste tradizionali. Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps sono state le tappe in cui i piloti hanno corso su circuiti reali, mettendo alla prova le loro capacità in condizioni autentiche. A breve, anche il GP di Monza si aggiungerà a questa lista, portando il totale a sei gare su piste vere.
Finora la F1 ha corso dieci GP della stagione 2026 e metà di questi si sono svolti su piste vere per piloti veri. Stiamo parlando di Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps. Tracciati vecchio stile, disegnati dalla natura e dalla mano dell'uomo, non dal computer. Tracciati, che hanno scritto pagine di storia automobilistica e consacrato campioni leggendari. Sarà un caso, ma proprio in questi circuiti Andrea Kimi Antonelli ha fatto quasi il pieno di successi, vincendo quattro volte e vedendo sfumare il pokerissimo solo a causa di un problema tecnico, che lo ha fermato sul più bello in Inghilterra., Tradotto: AKA, a nemmeno 20 anni (li compirà il 25 agosto), sta dimostrando che domina perché è già un campione, al quale manca solo la consacrazione del titolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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