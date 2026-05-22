Tra pochi minuti si svolgono le prove libere del GP del Canada 2026 di Formula 1 a Montreal. La pista canadese è nota per essere una sfida impegnativa, con particolare attenzione al fenomeno del graining che si manifesta soprattutto nelle prime sessioni del weekend. In questa occasione, i piloti e le scuderie si preparano per le sfide che li attendono, mentre i protagonisti della Ferrari, tra cui Antonelli, sono già al lavoro per affinare le strategie in vista della Sprint Qualifying.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 La pista canadese, inoltre, rappresenta tradizionalmente una sfida complessa anche dal punto di vista del graining, soprattutto nelle prime sessioni del weekend. Per questo motivo, la maggiore stabilità aerodinamica ricercata dalla Ferrari potrebbe avere effetti diretti anche sulla gestione dell’usura. Una vettura più precisa nei cambi di direzione e meno soggetta a scivolamenti laterali aiuta infatti a proteggere il battistrada e a mantenere più a lungo le gomme nella corretta finestra di utilizzo. 18.19 A questo si aggiunge un aggiornamento dei convogliatori di flusso laterali, studiati per gestire meglio le turbolenze e sigillare in maniera più efficace il fondo vettura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: tra poco le prove libere a Montreal, Antonelli e Ferrari preparano la Sprint Qualifying

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