Antonella Esposito e Daniela Di Maggio due superdonne che si battono per Potere ai Diritti Ignorati Noi con loroE quando é l’uomo a subire violenza domestica… cosa fare?

Antonella Esposito e Daniela Di Maggio sono due donne impegnate nella lotta per i diritti ignorati. Antonella, appena tornata da incontri con i vertici a Roma, afferma che la figura dell’uomo violento, definito “l’uomo invisibile e violento”, ha le ore contate. Antonella si definisce “avvocato di se stessa” e si batte anche contro la violenza domestica subita dagli uomini.

L'Uomo Invisibile. E Violento ha le ore contate, mi dice tutto d’un fiato Antonella Esposito, di ritorno da Roma per incontri con ai vertici. “Io sono avvocato di me stesso” scrive sul suo profilo. Esperienza ventennale nel diritto previdenzialeassistenziale, nel diritto del lavoro e di famiglia, ha assistito la famiglie delle bambine di Caivano stuprate dal branco. Insieme al fratello MarioIvan, eccellente penalista, hanno raccolto l’eredità di tanta sapienza giuridica dal padre Walter. Antonella ha sempre abbracciato cause scomode. "Da sempre la violenza domestica si identifica con la violenza sulle donne sia fisica, psicologica e economica”, spiega. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Antonella ( Esposito) e Daniela (Di Maggio) due superdonne che si battono per Potere ai Diritti Ignorati. Noi con loro.E quando é l’uomo a subire violenza domestica… cosa fare?

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